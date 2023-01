Il Paradiso delle Signore 7 | perché Marco torna senza Stefania?

...i vip decisi a sfuggire all'inverno europeo per godersi sole e relax in questo angolo di, ... per via della gravitàaccuse e di come questa situazione incida sul presente. La separazione ...... non deve intendersi in senso assoluto ma estremamente relativo e contenuto nel tempo, e con... " Base foto: Michelangelo, affresco "Peccato originale e cacciata dalterrestre" (1510), ...Il Paradiso delle Signore 7, Ludovica sposerà davvero Ferdinando Il Paradiso delle Signore 7, Marcello lascerà stare Ludovica per sempreIl Paradiso delle Signore 7, tra Ludovica e Marcello è finita davvero Il Paradiso delle Signore 7, Ludovica è ancora innamorata di Marcello