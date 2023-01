Il Napoli è uno spettacolo | 5 gol alla Juventus e scudetto prenotato

TORINO - In teoria, ai fini della classifica, è meglio perdere una partita 5 - 0 (o a: come è successo ieri alla Juventus in quel di) che perdere 5 partite per 1 - 0. Però per l'orgoglio, per il morale, per la convinzione nei propri mezzi No, decisamente no: una sconfitta ...Osimhen gli regala un assist al bacio che vale il momentaneo 2 - 0. Poi regala magie ( 44' ...schiaffo al tentativo di rimonta Scudetto.NAPOLI (ITALPRESS) – Il big match del Maradona va a uno splendido Napoli, che travolge la Juventus per 5-1 confermando di essere la squadra da ...Osimhen e Kvaratskhelia fanno a pezzi la squadra di Allegri che pure ha provato a giocarsela. Nel corpo a corpo gli uomini di Spalletti sono stati impietosi ...