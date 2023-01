Il Napoli è Mike Tyson | la Juve torna a casa con un mortificante 5-1

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ultimo 5-1 allantus risale al 1990, Supercoppa d’Italia. C’erano ancora Maradona e Careca. Ladi Maifredi venne travolta. Fu il canto del cigno di quella grande squadra. Trentadue anni dopo, anzi quasi trentatré, ilto a rifilare cinque gol allantus. A mostrare una superiorità disarmante nei confronti della squadra da sempre considerata lo spauracchio della città. Ildi Spalletti ha travolto lantus di Allegri. Lo ha fatto perché è nettamente più forte. Perché ha i due calciatori più forti della Serie A, Osimhen e Kvaratskhelia (con buona pace dei milanisti e del loro comprensibile amore per Leao).Perché ha più fame. Questoè una macchina da guerra. E stasera ha giocato una partita vera. Non è stata solo ...

