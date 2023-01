Il Napoli e De Laurentiis | “Vicini alla famiglia Malagò”

BATTIBECCO - Lui, che ha liberatodi un peso 'Il mio ciclo era finito , avevo dato tutto, ma questo club lo sento ancora mio', è stato protagonista anche di un battibecco con De...... con varie esultanze polemiche rivolte a De) e a Sarri, che ha lasciato asplendidi ricordi di campo ma con le sue dichiarazioni al passaggio in bianconero si inimicò in un colpo ...Le considerazioni dell'ex difensore a proposito della gara in programma questa sera con tutti i riflettori puntati ...LUTTO NEL CALCIO – È scomparso all’età di 90 anni il Cavalier Vincenzo Malagò, padre dell’attuale presidente del CONI Giovanni. È stato lo storico concessionario Ferrari a Roma, oltre che vicepresiden ...