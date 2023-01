Il Milan alza l’offerta | via libera per Zaniolo

... Napoli campione d'inverno con sette punti di vantaggio su Juve ee dieci sull'Inter. A chi ... Secondo, noni ritmi. Terzo, lascia l'iniziativa all'avversario senza concedergli il dominio. ...MILANO " Colpo di scena a San Siro, con il Torino che vince 1 - 0 in casaai supplementari dopo aver giocato 50 minuti in inferiorità numerica. A decidere il match è ...ha un buon riflesso e...Il Milan comunica di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto di Ismael Bennacer fino al 30 giugno del 2027.Blog Calciomercato.com: Milan- Torino 0-1 (114' Adopo). Per il Torino espulso Djidji al 69esimo. Formazione Milan: 3-5-1-1: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia (77' Theo ...