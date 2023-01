(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra i quattro libri da leggere della settimana c’è sicuramente “Spare – Il minore”. . Ma non è l’unico bestseller… . Leggi anche › I 4 libri da leggere della settimana su tarocchi e oroscopi 2023 › I 4 libri da leggere della settimana sulla moda, da Giorgio Armani a Santo Versace › I 4 libri da leggere della settimana a tema esistenziale e spirituale 1/ Libri da leggere: Spare – Il minore Perché leggerlo È il caso di dirlo: è stato un successo …reale fin dal primo giorno. Spare – Il minore, ildelnella sua versione in inglese ha ...

Vogue Italia

La rassegna, voluta dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di dar voce ai protagonisti...di punta della Gazzetta dello Sport e autore di narrativa per adulti (senza dimenticare il...Il principe Harry e il: tutto quello che c'è da sapere X Leggi anche › Record di vendite per ilprincipe Harry, ma i Royal "non lo vogliono all'Incoronazione" › Dopo ... "Spare – Il minore", 9 rivelazioni dal memoir del principe Harry Tra i quattro libri da leggere della settimana c'è sicuramente "Spare - Il minore". Il memoir del principe Harry è il più venduto di tutti i tempi. Ma non è l'unico bestseller... È il caso di dirlo: è ...A soli due giorni dall’uscita del memoir “Spare”, Carlo III torna al lavoro in Scozia, rispettando le tradizioni del kilt: avete ...