Il leader non conta Pure gli elettori dem condannano il Pd

è un caso se ildei pentastellati sottolinea che " si voleva rappresentare un presidente del consiglio debole sul fenomeno immigratorio mentre il ministro dell'Interno aveva una posizione ...Ancora, rispondendo in qualità di teste, ilM5s Conte ha detto: 'Ricordo di avere scritto due volte al ministro Salvini. La prima volta dissi chesi potevano respingere i minori, la ...Nuova udienza a Palermo, il leader della Lega è accusato di sequestro di persona. Sul banco dei testimoni, oltre all'ex premier, anche Di Maio e Lamorgese ...Battere il Tre Fiori non solo per conquistare il decimo successo ma soprattutto per chiudere al comando della classifica il girone di andata. È ciò che vuole fare la Società Sportiva Cosmos questa dom ...