Adnkronos

IlLake, tra i simboli dello stato americano dello Utah, rischia di prosciugarsi in 5 anni. A lanciare l'allarme, gli scienziati della Brigham Youth University (BYU) di Provo, negli Stati ...So that even its tactical successes result in aPyrrhic victory,' said the spokesman of the ... Posted online are two photos of the military in themines. Of the same hour is a statement by ... Il Great Salt Lake rischia di prosciugarsi in cinque anni Si tratta del Great Salt Lake dello Utah, il più grande lago salato dell’emisfero occidentale, che potrebbe superare il punto di non ritorno già ...(Adnkronos) - Il Great Salt Lake, tra i simboli dello stato americano dello Utah, rischia di prosciugarsi in 5 anni. A lanciare l'allarme, gli ...