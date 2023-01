Il Governo brasiliano ha chiesto di indagare Bolsonaro per tentato golpe

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilhadil’ex presidente della Repubblica, Jair, per un presunto tentativo di colpo di Stato per l’assalto ai palazzo istituzionali compiuto domenica scorsa dai sostenitori dell’ex presidente. L’ex presidenteJairpotrebbe essere indagato per l’assalto ai palazzi statali da parte dei suoi sostenitori La decisione, secondo quanto riferiscono i media brasiliani, è stata presa dopo il ritrovamento di una bozza di decreto, nella casa dell’ex ministro della Giustizia, Anderson Torres, che ipotizzerebbe il ribaltamento del risultato delle elezioni di ottobre vinte da Luiz Inácio Lula da Silva. “L’arresto di Torres è inevitabile, ora occorresulla partecipazione dell’ex presidente ...

RaiNews

15.10Brasile: indagare Bolsonaro Ilha chiesto di indagare l'ex presidente Bolsonaro, per tentato golpe. La richiesta arriva dopo la scoperta a casa dell'ex ministro alla Giustizia della bozza di un decreto per ...Ilha chiesto di indagare l'ex presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro , per presunto tentativo di colpo di Stato . La decisione arriva a seguito del ritrovamento di una bozza di ... Il governo brasiliano chiede un'inchiesta contro Bolsonaro accusato di tentato golpe Maria Tripodi, Sottosegretaria agli Esteri, rispondendo a un’interpellanza urgente del Pd Fabio Porta nell’aula della Camera sulle criticità relative alla possibile richiesta di cittadinanza italiana ...Il governo brasiliano ha chiesto di avviare una indagine su Bolsonaro per un presunto tentativo di colpo di Stato.