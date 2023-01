Il giocatore attacca De Zerbi | “Un allenatore che non comunica è incomprensibile”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In casa Brighton è scoppiato il caso Trossard, calciatore belga classe 1994. Uno scontro tra ile mister Roberto De. Il tecnico lo avrebbe escluso dalla lista dei convocati ed immediatamente è arrivata la risposta del centrocampista tramite una lettera emanata dai suoi agenti. Una lungazione che chiarisce quanto sarebbe accaduto tra le parti. Leandro Trossard BrightonTrossard risponde al tecnico Questa lazione dagli agenti di Trossard: “Prima che Leandro partisse per il Qatar, era intenzione del Brighton estendere il suo contratto; questo però non è accaduto perché le parti non hanno raggiunto un accordo. Leandro ha detto anche di essere pronto per il suo prossimo passo. Dopo il Mondiale c’è stato un litigio in allenamento tra Leandro e un altro. Da ...