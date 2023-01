Il Ghana sull’orlo del fallimento chiede la ristrutturazione del debito

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilrà ladel suoattraverso il programma specifico del G20 Common Framework. A settembre 2022 ilpubblico ghanese ammontava a circa 47,7 miliardi di dollari. Di essi 1,7 miliardi appartengono alla Cina e 1,9 ai Paesi del cosidetto Club di Parigi, il gruppo di organizzazioni finanziarie di 22 Stati (tra cui l’Italia) avente il ruolo di aiutare nel ripianamento delbilaterale del cosiddetto “Sud” del mondo. Poco prima delle feste ilsi era rivolto al Club di Parigi per avere rassicurazioni sulla possibilità di accedere al Common Framework allestito nel 2020 a seguito della pandemia. Questa procedura è a sua volta propedeutica all’adozione definitiva della sovvenzione da 3 miliardi di dollari del Fondo Monetario ...

Rivista Africa

