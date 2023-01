Il Galatasaray lavora per il riscatto di Icardi | la situazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mauroavrebbe subito convinto ilche starebbendo con il PSG per ildel giocatore Mauro, con le recenti prestazioni, avrebbe subito convinto ilche starebbendo con il PSG per ildel giocatore. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco vorrebbe far trasferire l’argentino a titolo definitivo il prima possibile. L’attaccante, infatti, nelle prime 7 presenze ha collezionato 5 gol e 4 assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alex Sandro in Turchia Negli scorsi giorni un noto intermediario checon Fenerbahce eha preso contatti con l'agente di Alex Sandro per sondare il terreno su un eventuale ...Milan, sono tre i giocatori sul piede di partenza, molto probabilmente in estate. Con questa mossa, Maldini punta a liberare tre caselle in rosa. La molto probabile campagna di rafforzamento estiva de ...Il brasiliano potrebbe prolungare per un altro anno a un ingaggio minore rispetto a quello attuale o eventualmente accettare un'offerta dalla Turchia ...