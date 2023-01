Il fastidio per le buone notizie | non si chiuderà mai il buco dell’ozono apocalittico

Sky Sport

... Giorgia - faccio - tutto - io, Giorgia che non si fida, Giorgia che vuole un giornale tuttosé ... prima - donna - al - governo, una che parla chiaro dàil doppio: come fai a negare di ......il libro scritto con Saverio Gaeta come una specie di discesa in campo contro Francesco... A darè che il segretario particolare abbia detto la sua anche sul rapporto con il Papa ... Roma, fastidio al flessore per Pellegrini: a rischio la Fiorentina Per le prossime due settimane, puntate la sveglia presto, soprattutto se siete appassionati di tennis. A Melbourne si giocano gli Australian Open, come abitudine il primo torneo dell’anno tra i quattr ...Oggi Urso e Giorgetti proveranno a mediare. I gestori vogliono la revisione delle misure annunciate. «Siamo stanchi di essere presi a schiaffi e di essere etichettati come speculatori». Si sfoga così ...