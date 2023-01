Il duro del Road House | nuove foto dal set del remake al cult del 1989

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 gennaio 2023)immagini arrivano dal set deldi Ildel, il classico action che si trasforma con Jake Gyllenhaal e Conor McGregor. Dal set deldi Ildelarrivano alcuneimmagini di Jake Gyllenhaal e Conor McGregor, impegnati nella rielaborazione del classico action datato. Dai primi indizi vediamo che i nuovi protagonisti hanno fatto il pieno di muscoli per la parte, e sarà quindi in arrivo un film ad alto tasso testosteronico e plausibilmente esplosivo. Ilera in produzione sin dalla scorsa estate e la condivisione degli scatti sul set fa presagire che le riprese siano più o meno terminate. Non ci resta che attendere indicazioni ...