Il destino dell'Amazzonia è (anche) nelle mani di Marina Silva

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In un Brasile tormentato dall’assalto complottista e golpista dei sostenitori di Bolsonaro al Palácio do Planalto di Brasilia, c’è una parola che fa paura più delle altre: savana. È uno dei compiti più delicati e osservati internazionalmente del nuovo governo di Lula, creare un muro contro un futuro di savana, evitare che il piano inclinato di distruzionedegli anni di Bolsonaro porti alla trasformazione irreversibile della più importante e vasta foresta al mondo in una distesa di erba. Sarebbe una catastrofe climatica, che da sola avrebbe il prezzo di un aumento di temperatura globale di 0.3°C e che ci impedirebbe con ogni probabilità di rimanere dentro i parametri dell’accordo di Parigi del 2015. La persona a cui Lula ha affidato uno dei compiti chiave del suo nuovo mandato, quello di dimostrare che il Brasile è tornato nella lotta alla crisi ...