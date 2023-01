Il commento della famiglia finlandese in Sicilia è niente più che un feedback da TripAdvisor

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Periodicamente, sui social media in Olanda, spunta un contenuto sponsorizzato di un’agenzia di recruiting internazionale che promuove un lavoro (di call center) nel sud Europa, con focus specifico sulla meravigliosa esperienza in Portogallo e Bulgaria, promettendo paesi straordinari e soprattutto economici. Ma economici rispetto a chi e a cosa? Per chi viene dai Paesi Bassi, dove il salario minimo è il doppioBulgaria, ciò vuol dire vivere in un paese economico per loro. Ma per la gente del posto? Proiettate questo discorso sulla vicendache si è trasferita a Siracusa. Sicuramente era attratta dal bel sole, dal mare, dall’arte, dalla cultura, ma soprattutto dal fatto che laè incredibilmente più economica per undi quanto non lo sia ...