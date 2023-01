Il cast di Fosca Innocenti 2

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chi troviamo nel nuovodi2, la fiction poliziesca in 4 puntate con Vanessa Incontrada e Francesco Arca? Tvserial.it.

Tv Sorrisi e Canzoni

Cosa lo ha portato nella cittadina toscana Ai tempi dell'Università, lui ehanno vissuto una storia d'amore, ma poi qualcosa è andato storto. Si tratta di un passato che la nostra protagonista ...e personaggi Vanessa Incontrada èInnocenti Solare, energica, determinata: queste sono alcune delle qualità di, abile Vicequestore della questura di Arezzo. Donna libera e ... “Fosca Innocenti 2”: trama, cast e personaggi Riparte Fosca Innocenti 2 stagione su Canale 5, ma chi troviamo nel nuovo cast Al via da venerdì 13 gennaio 2023 i nuovi episodi della fiction poliziesca per la regia di Fabrizio Costa con la mitica ...Oggi su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Fosca Innocenti: ecco le anticipazioni ...