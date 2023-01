Il Calcio Napoli e le leggi razziali

(Di venerdì 13 gennaio 2023) All'immediata vigilia della Giornata della Memoria, anche, e la società calcistica che la rappresenta, deve fare i conti con la storia e non dimenticare le sue origini. Giorgio Ascarelli (1894 - ivi 1930) fu un imprenditore e dirigente sportivo molto importante. Di origini ebraiche, figlio dell’industriale tessile Salomone Pacifico, ne incrementò la florida azienda fondata nel 1879, espandendone le attività fino in Lombardia con la Manifattura Villadosia di Busto Arsizio. Fu molto radicato nel tessuto sociale cittadino, ed inoltre collezionista, appassionato d’arte e illuminato mecenate. Molto appassionato di sport, cofondò il Real Circolo Canottieri Italia, e nel 1926 creò l’A.C.(poi Associazione); primo presidente della squadra, che aggregò tutte le compagini del ...

