(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nella serie diche sono stati prorogati peri 2023, c’è anche ilasilo nido, erogato dal Governo per sostenere le famiglie nelper gli asili nido pubblici o privati, di bambini al di sotto di tre. Rientro a scuola:invogliare a scrivere anche i più piccoli guarda le fotoasilo nido, resta anche nel 2023 La misura è utilizzabile anche per il cosiddetto “supporto domiciliare”, ossia per quei bimbi che per motivi di salute ...

Informazione Fiscale

... prolungando ildi 200 eurotutto il 2023. In un primo momento la proroga era stata prevista fino a fine marzo, poi estesa al 31 dicembre 2023. Il vouchersostenere una spesa di ...Due mesi fa c'era già stata un'erogazione di 800 euro lordi (carburante eprevisto dal Decreto Aiuti)lavoratore. Grazie a questa ulteriore erogazione, la Società avrà garantito un ... Nuovo bonus assunzione per contratti di apprendistato nell’enogastronomia Il bonus per il pagamento delle rette scolastiche ai minori di tre anni si rinnova per un altro anno. Chi può e come fare richiesta ...Il tanto chiacchierato bonus Renzi è destinato ad aumentare fino a raggiungere la quota di 120 euro. Vediamo a chi spetta.