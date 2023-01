Il bonus benzina da 200 euro è stato prorogato per tutto il 2023 | ma a chi spetta?

ilmessaggero.it

Poi c'è ilesentasse . Il Cdm ha prorogato "al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoniceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti , nel ...Infine, il decreto include un'altra novità, ossia la proroga fino al 31 dicembre 2023 delda 200 euro. Bonus benzina 200 euro, come funziona il voucher: spetta solo ai dipendenti privati (ma non a tutti) Il governo prova a fare dietrofront, confermato il bonus carburanti da 200€ per tutto il 2023. Ma non basta a far cessare le proteste, scontri in maggioranza ...Il governo corregge la rotta e ripesca un vecchio strumento, mai applicato, di quindici anni fa: in caso di aumenti del prezzo dei carburanti il maggiore gettito Iva andrà a ridurre le tasse sui carbu ...