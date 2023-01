Il bimbo morto a Sharm | nessuna certezza sulla causa | ma l' Egitto consegna i dati clinici

Un malore improvviso per undi otto anni che èstamattina a Cerignola (provincia di Foggia ). Il bambino è deceduto in mattinata nella propria abitazione dopo essere stato colto da un malore le cui cause sono ancora ...Quando la mamma ha cercato di svegliare ilha scoperto che il piccolo non rispondeva più: era. Ci sono stati momenti di forte tensione tra i parenti disperati quando il bambino, oramai ...FOGGIA, 13/01/2023 - Un bimbo di otto anni di Cerignola (Foggia) è morto in mattinata nella propria abitazione dopo essere stato colto ...Le informazioni in arabo sono state fornite alla famiglia del piccolo Andrea Mirabile, deceduto il 2 luglio, che le ha consegnate alla Procura. La traduzione, affidata a un esperto, sarà consegnata en ...