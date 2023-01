Il basket piange John Fultz | aveva 74 anni

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il mondo della scomparsa di, 74, ex giocatore della Virtus Bologna, tra i miti delitaliano. Fu ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo un incidente in moto in estate. Da allora, un lungo silenzio, rotto dall’annuncio del figlio Robert, anche lui giocatore professionista, sui social: “Vola alto guerriero di luce. Caro Papi, non posso che essere grato di averti avuto come amico, compagno di giochi ma soprattutto padre. Grazie per tutti gli insegnamenti, i bei momenti passati insieme e le tante sfide. Grazie per avermi scelto e accettato come figlio in questa vita e aver condiviso così tanto con me. La tua dolcezza, il tuo amore e il tuo sorriso saranno sempre parte di me. Mi hai insegnato così tanto. Sei sempre stato e resterai il mio ...