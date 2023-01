(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per ilè un giorno triste. L’ex cestita statunitenseè infatti venuto a mancare all’età di 74 anni. Arrivato nel nostro Paese vestendo dapprima la maglia di Varese nella stagione 1970-1971, il bostoniano si trasferisce l’anno dopo alla Virtus Bologna, dove diventa di fatto una leggenda del club. Ala con grandi capacità realizzative, ha trascorso di fatto tutta la carriera in Italia o quasi, salvo la parentesi all’Austria Vienna e poi la conclusione della sua avventura cestistica in Portogallo con le squadre di Lisbona. Al termine del suo lasso di tempo da giocatore è poi tornato in Italia per ricoprire il ruolo da assistente e da tecnico ricominciando proprio, nel 1984-1985 dalla Virtus Bologna e spostandosi poi, fra le altre, a Firenze, Ferrara, Napoli, Torino e Lucera sino al 2004-2005, ...

Il basket italiano piange la scomparsa di John Fultz, ex cestista e allenatore statunitense che in carriera ha militato in Italia, in Portogallo e in Svizzera. Noto a tutti come "Kociss", l'ala è stato ... PORDENONE. Per i postumi di un incidente in moto, avvenuto lo scorso giugno e dal quale non si era mai ripreso, è morto a 74 anni John Leslie Fultz, leggenda del basket italiano, conosciuto da vicino ...