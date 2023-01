Il 2022 è stato il quinto più caldo di sempre

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) - L'anno scorso èilanno piùdidall'era preindustriale. E' quanto emerge da un'analisi pubblicata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration americana e dalla Nasa. Numeri impressionanti, nonostante la presenza nell'Oceano Pacifico della Niña, un fenomeno meteorologico che generalmente abbassa le temperature globali. L'analisi di Noaa-Nasa afferma che le temperature stanno aumentando di oltre 0,2°C per decennio, mettendo a grave rischio l'obiettivo dell'Accordo di Parigi del 2015 di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

AGI - Agenzia Italia

