Iga Swiatek si racconta | “Piansi al ritiro di Barty Ora ho capito quanto è dura essere la numero 1”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sfoglia l’album dei ricordi Iga. Nel suo racconto a The Players’ Tribune, la1 al mondo regala un viaggio intimo all’interno del suo rapporto con il successo e il sacrificio. E’ il 2020, la campionessa ha appena vinto il Roland Garros ed è tornata in Polonia. “Ero stata invitata a una cerimonia di premiazione all’interno del palazzo presidenziale dove ho ricevuto una medaglia”,. E in quel momento i paparazzi fanno la loro apparizione nella sua vita. “Vivo fuori Varsavia. Ci aspettavano davanti a casa con le telecamere. Mio padre guidava veloce, svoltava in strade secondarie, controllava lo specchietto”. “Sembra spaventoso ma ci siamo divertiti. Era come stare in un set di un film americano”. Quella scena, tanto periferica nella vita di un atleta, però è la sintesi di un nuovo stato d’animo. L’adrenalina. ...