(Di venerdì 13 gennaio 2023) Grandi cambiamenti in vista della stagione 2023 perAlt . Il vicecampione tedesco Superbike sarà al via dell'IDM per andare all'assalto del titolo nazionale, ma dopo dei lunghi trascorsi con ...

Motosprint.it

Grandi cambiamenti in vista della stagione 2023 perAlt . Il vicecampione tedesco Superbike sarà al via dell'per andare all'assalto del titolo nazionale, ma dopo dei lunghi trascorsi con BMW passerà alla Honda difendendo i colori del team ...... che firma anche la sceneggiatura sviluppata durante la prima edizione dello Script Lab di, ... questo nuovo adattamento cinematografico racconta diche, insieme al suo amico a quattro zampe ... IDM: Florian Alt passa a Honda, con uno sguardo al mondiale SBK Il forte pilota tedesco andrà all'assalto del titolo nazionale con la CBR1000RR-R del team HRP, con cui farà anche un paio di wild card iridate. Confermato inoltre l'impegno nell'EWC ...Leandro ‘Tati’ Mercado correrà nell’IDM Superbike 2023. Non una novità assoluta, in quanto da tempo si conosceva questa destinazione di carriera del motociclista argentino. Tuttavia, in attesa dell’uf ...