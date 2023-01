ICW | Info & Card finale “Fight Forever | A New Era”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lee ladi “: A New Era”, in programma Sabato 14 Gennaio a S. Paolo d’Argon (BG): ICW: A New EraSabato 14 Gennaio – S. Paolo d’Argon (BG)Centro Sportivo San Paolo d’Argon – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Show Ore 20.30 –line Biglietti QUI Campione Italiano Wrestling ICWTrevis Montana (c) Vs ??? Titolo Interregionale ICWTony Callaghan (c) Vs Sonny Vegas ICWTitleLuca Bjorn (c) vs Andy Manero Titoli di Coppia ICWLa Casta (Mr. Excellent; RIOT) (c) Vs BBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) -Psycho Mike Vs L’Eclissi (???)