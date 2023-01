I tank russi a Soledar | guerra di propaganda con Kiev | Non controllano la città | VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Tv di Stato russa ha diffuso un filmato che sarebbe stato girato nellaorientale ucraina di, teatro di pesanti combattimenti negli ultimi giorni. Nelle immagini rilasciate da Mosca si vedono le truppe del gruppo Wagner, appaltatore militare privato dellaa, che girano per le strade ed entrano negli edifici. L'Associated Press non è stata in grado di confermare quale sia la località che si vede nel. Intanto continuano i feroci combattimenti nella piccolaucraina. Le immagini che arrivano mostrano carri armati alla periferia che sparano dal ciglio della strada ed esplosioni all'orizzonte. Secondo quanto riferisce la britannica Sky News il leader di un gruppo di mercenariha affermato di aver conquistato la, mentre i soldati ...

Il Tempo

... le forze armate di Kiev hanno sottolineato che 114.130 militarisono morti da quando è partito il conflitto. Hanno inoltre aggiunto che 3.098, 286 aerei e 2.086 sistemi di artiglieria ...La stima è stata riferita da Lauri Myllyvirta, analista capo del thinkfinlandese Centre for ...poiché il mercato globale dell'energia è troppo volatile e gli esportatori di petroliodevono ... Ucraina, i russi mostrano i tank a Soledar. Kiev: non controllano la città La Polonia è pronta ad aiutare l'Ucraina a sconfiggere la Russia: durante una visita a Leopoli ... Duda ha annunciato che Varsavia invierà all'Ucraina una compagnia di tank Leopard "nell'ambito della ...L’origine, la posta in gioco, gli esiti e i rischi imprevisti della guerra in Ucraina. L’analisi di Robert D. Kaplan ...