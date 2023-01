I rinviati del Pd alle prese con le primarie online e il concetto di “distanza”

Il Sole 24 ORE

Mentre sembra che i Macbook Pro M2 siano statia data da destinarsi, un altro PC targato Apple pare ormai essere in dirittura d'arrivo. ...che il momento più "papabile" per il lancionuovo ...... femore rotto e concertiDopo il concerto di questa sera a Bologna, Ornella Vanoni il ... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I concerti più attesi2023: ... Carburanti, nuovi sconti se sale il prezzo del greggio. Buoni benzina esentasse fino a fine anno La decisione, presa nel quadro di un aggiornamento delle strategie di decarbonizzazione, è stata attribuita ai forti rincari delle tariffe di ricarica e ai pesanti ritardi nella realizzazione della re ...E' stata rinviata alla prossima riunione del Consiglio Valle - in calendario il 25 e 26 gennaio - la discussione della risoluzione che impegna la prima commissione a istituire "nel più breve tempo pos ...