I Pinguini Tattici Nucleari annunciano una nuova data del tour

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Isono pronti a festeggiare una stagione di successi. Il gruppo musicale nato in quel di Bergamo ha annunciato per quest’estate unche li vedrà protagonisti sui principali palchi d’Italia, ma soprattutto negli stadi. E dopo i sold out ricevuti dopo l’apertura dei biglietti de concerti della prossima estate, iunain live. Si è da poco concluso un anno con i fiocchi per i. Dopo essere stati i protagonisti dell’estate con Giovani Wannabe, infatti, la band ha annunciato il nuovoestivo che toccherà i pi importanti stadi italiani. Oltre ai sold out ...