I migliori motivi per scegliere Bitcoin

Leggi su udine20

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A livello globale, l’economia sta diventando digitale. La maggior parte delle persone in tutto il mondo preferisce pagamenti senza contanti e senza carta, soprattutto in seguito a malattie infettive come COVID-19. Inoltre, molte persone vogliono investimenti alternativi, non soggetti all’influenza del governo e alla manipolazione delle autorità centrali.è emerso come un investimento redditizio, soprattutto dopo che il suo valore è aumentato in modo significativo durante la pandemia COVID-19. Oggi, molte persone acquistano criptovaluta su piattaforme come360 ai e poi lo trasferiscono sui loro portafogli crittografici. La visione iniziale di Satoshi Nakamoto era quella di creare un mezzo di scambio come il denaro fiat, ma in esecuzione digitale. Idealmente, le persone userebberoper pagare servizi e prodotti ...