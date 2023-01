I cambi di Spalletti in attacco possono fare la differenza | Allegri ha solo un paio di jolly CorSport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Alberto Polverosi scrive di Napoli-Juventus sul Corriere dello Sport. L’approccio alla partita, da parte di, sarà completamente diverso. Il Napoli attaccherà, la Juve aspetterà, per poi ripartire. “Attaccherà il Napoli, non la Juve. Lo dicono la storia e i risultati del campionato, lo fanno capire le diverse qualitàdelle due squadre e lo suggeriscono gli slogan dei due allenatori, dall’«anema e core» di Lucianoal «cortomuso» di Massimiliano“. Per Polverosi è il Napoli ad essere favorito, nella sfida di stasera. “In assoluto il pronostico è a favore del Napoli, perché gioca in casa, perché ha il gioco più spettacolare ed efficace come ha dimostrato nel girone d’andata, perché ha un allenatore che quando ha in mano una squadra siffatta sa come farla rendere al massimo”. Soprattutto, ...

IlNapolista

Iniziamo il giro! NAPOLI - JUVENTUS, ore 20:45 Napoli, tornano Rrahmani e Zielinskiper ... Dueobbligati quindi per Dionisi In difesa, davanti a Pegolo, dovrebbe ritrovare posto Erlic. ...Quarto, si gioca imigliori non prima del 60'. Quinto, accelera sensibilmente nell'ultimo ... See Allegri la pensano in maniera opposta sul gioco, figurarsi su chi deve essere il ... I cambi di Spalletti in attacco possono fare la differenza, Allegri ha ... I bianconeri dovranno resistere per provare a ripartire con Kostic o Chiesa, ma Spalletti lì davanti ha un repertorio più completo ...Il Corriere dello Sport, in vista di Napoli-Juventus, parla dell'attaccante azzurro Giovanni Simeone: "Quello dei cambi è il momento-chiave di ogni allenatore, è il momento in cui può davvero incidere ...