Hunters 2 | la recensione della seconda stagione della serie Prime Video

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La, 2020. Creata da : David Weil. Cast: Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Carol Kane, Josh Radnor, Greg Austin, Tiffany Boone, Louis Ozawa, Kate Mulvany, Jennifer Jason Leigh, Al Pacino, Udo Kier. Genere: thriller, azione. Durata: 55 minuti ca. /8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Amazon(screener), in lingua originale. Trama: La squadra di cacciatori di nazisti si ricostituisce quando emerge una verità sconcertante: Adolf Hitler è ancora vivo, e intende tornare in azione… Nel 2020 era stato uno dei casi seriali per quanto riguarda lo streaming americano, in parte per la presenza produttiva di Jordan Peele e quella recitativa di Al Pacino. Adesso è tornato, con lae ultima, sempre su Amazon ...