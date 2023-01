Ho parlato con Meloni Monsignor Paglia | il piano per una rivoluzione culturale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il presidente della Pontificia Accademia per la vita: «Dobbiamo combattere la piaga della solitudine, serve una legge» «Non può esistere un paese civile se questo non si prende cura della sua popolazione anziana». Chi parla èVincenzoarcivescovo cattolico italiano dall'agosto del 2016 e presidente della Pontificia Accademia per la vita., per il suo impegno per la pace, nel 1999 ha ricevuto nel 1999 la Medaglia Gandhi dell'Unesco. Come mai,, gli anziani sono per lei una priorità, per il nostro paese, dal punto di vista sociale? «Non semplicemente una priorità, una vera e propria emergenza. È la prima volta nella storia del nostro Paese, infatti, che esiste una vecchiaia di massa, basti pensare che in Italia le persone con più di ...