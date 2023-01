Hitman | il trailer del gioco svela succulenti e nuovi dettagli sulla modalità Freelancer

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I canali ufficiali del videohanno appena caricato un nuovo e succulentecinematografico per l’imminenterogue chiamata, che sarà disponibile per tutti i possessori di: World of Assassination dal 26 gennaio. Insieme a questo, gli sviluppatori IO Interactive hanno altresì pubblicato un comunicato stampa, sul loro sito web, che spiega un po’ meglio cosa comporterà questa nuovaè stato annunciato per la prima volta all’inizio del 2022 e la sua uscita era prevista di lì a poco. IO ha poi ritardato ladia causa di un feedback interno che aveva spinto lo studio ad assicurarsi che raggiungesse il suo pieno potenziale. ...

IO Interactive releases a cinematic trailer for the free Hitman 3 game mode Freelancer, explaining some of the narrative for the roguelite experience.A news post on development studio IO Interactive's website revealed some key details about Hitman's upcoming rogue-like mode titled Freelancer.