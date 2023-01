HIGHLIGHTS | Troppo Napoli per la Juventus | gli azzurri sognano lo scudetto

... in merito ai dati del rapporto Global Climate2022 di Copernicus, il programma di ... Il tema del cambiamento climatico e della salvaguardia ambientale è ancoramarginale". "Dobbiamo ...... in merito ai dati del rapporto Global Climate2022 di Copernicus, il programma di ... Il tema del cambiamento climatico e della salvaguardia ambientale è ancoramarginale'. 'Dobbiamo ...Quando il portoghese prende palla, che sia largo sulla fascia, al limite dell'area di rigore, per non parlare di quando può mettere in moto la sua velocità, qualcosa succederà, potete starne certi: è ...