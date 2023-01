Highlights Le Cannet-Milano | volley Champions League femminile 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023)cade contro Le(23-25 25-20 14-25 25-15 15-6) nella terza giornata di. Prima sconfitta nella manifestazione per le ragazze di Gaspari che si fanno rimontare per poi perdere al tie-break contro la compagine francese. Inseguitrici che si avvicinano con Leche sale a 5 punti a -2 da. Al terzo posto l’Alba Blaj con 4 punti, prossima avversaria di Orro e compagne, che per difendere il primo posto nel girone B dovranno battere la squadra rumena. SportFace.

Follow the CEV Champions League Volleyball match between Volero Le Cannet (W) and Vero Volley Milano (W) with Eurosport UK. The match starts at 20:00 on 12 January 2023. Find up to date CEV Champions ...