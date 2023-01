Harry | l' episodio intimo imbarazzante | ' Lo scongelai con la crema di mia mamma'

ilmessaggero.it

Meghan Markle e, aria di divorzio 'Lite furiosa tra i due, interviene la polizia', il libro Spare è già un best seller: dove trovarlo, quanto costa e gli episodi più scioccanti Spare, il ...Nel suo libro autobiografico, , il principeha raccontato diversi aneddoti che lo riguardano personalmente. In uno di questi episodi, cita la crema di Elizabeth Arden della mamma, utilizzata come rimedio per alleviare il gelo delle sue ... Harry, episodio intimo imbarazzante: «Lo scongelai con la crema di mia madre» Nel suo libro autobiografico, Spare, il principe Harry ha raccontato diversi aneddoti che lo riguardano personalmente. Meghan Markle e Harry, aria di divorzio «Lite furiosa tra ...Nel suo libro autobiografico, Spare, il principe Harry ha raccontato diversi aneddoti che lo riguardano personalmente. In uno di questi episodi, Harry cita la crema di Elizabeth Arden della ...