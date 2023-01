Harry e Meghan | aria di crisi? Per una lite furiosa interviene la polizia

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Come se non bastasse “Spare”, per il principeun’altra valanga di guai in arrivo. Dopo l’indiscrezione reale secondo cui non sarebbe gradita la presenza dei duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio, un altro gossip travolge la coppia. Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell, i due avrebbero litigatomente dopo l’uscita del libro bomba, tanto da richiedere l’intervento dellanella loro villa di Montecito. Non ci sono foto che documentino l’arrivo del 911 e nemmeno conferme o smentite da parte dei diretti interessati, ma in California si mormora.traDa tempo i tabloid scrivono didi divorzio in vista tra il principe ...