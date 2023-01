Harry | avrei materia per un altro libro | specie su William

La versione finale di 'Spare' non comprende rivelazioni la cui diffusione "mio padre e mio fratello non avrebbero mai perdonato", prosegue. Come a rivendicare di non aver voluto oltrepassare la ...Ciò detto, aggiunge, "io personalmente nonfatto la scelta della collega di CNN, Clarissa ...Posta per te ha sbagliato con Valentina e Stefano di Silvia Bombino Quanti milioni ha guadagnato...(ANSA) - LONDRA, 13 GEN - Le rivelazioni contenute nell'autobiografia intitolata 'Spare', per quanto imbarazzanti per il resto della famiglia reale, rappresentano solo una parte di quanto il principe ...Principe Harry intervista libro, in contemporanea con l'uscita di Spare Harry ha rilasciato un'intervista all'emittente britannica ITV ...