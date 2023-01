“Hanno sniffato a Capodanno” La festa di fine anno scatena il caos ad Amici

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Scoppia il casoad “”. Difatti, dalle anticipazioni della puntata che andrà in onda la prossima domenica 15 gennaio su Canale 5, è emerso che cinque allievi si sarebbero resi protagonisti di comportamenti ritenuti “gravi” durante ladell'ultimo dell'. Fatti che non sono stati resi noti, facendo moltiplicare sui social congetture e illazioni. Per il momento, sappiamo che sono stati presi seri provvedimenti nei confronti di sei allievi – Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Valeria e Samu – ritenuti responsabili di “fatti gravi” avvenuti la notte di. Da quanto è emerso, Tommy è stato eliminato mentre gli altri cinque concorrenti sono andati tutti in sfida immediata. Al centro del caso, quindi, ci sarebbero i comportamenti tenuti dai ...