Handanovic | resiste un suo record

...continuare la tradizione di giocatori dell'Inter sempre presenti in una finale mondiale che... Le possibili sorprese Dopo essere partito come rincalzo di, Andrè Onana si è preso a ...Una Juventus gagliardaagli attacchi dell'Inter nel primo tempo e piazza il ko nella ... In panchina:, Cordaz, Gagliardini, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Bastoni. All.: Inzaghi ...