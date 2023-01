ilGiornale.it

"Renzi ha fatto scelte politiche sbagliate che hanno allontanato molti di noi dal Pd" e "ha fatto le sue scelte e hadopo aver fatto errori su lavoro, migrazione, sblocca Italia. Ma ...La sede di Missione Speranza e Carità era un vecchio disinfettatoio comunale in. La gente ... Hotutto. sono andato via, nelle montagne e non ho dato più notizie. Ho vissuto da eremita. ... "Ha lasciato macerie...". Ora la Schlein si scaglia contro Renzi La nuova beniamina della sinistra è pronta a sfidare la Meloni e sparge un po' di fango sul governo. Poi prova a negare la realtà: "Voto online alle primarie Non abbiamo litigato" ...Le elezioni provinciali savonesi, che si sono svolte ieri e hanno sancito la riconferma del totiano Pierangelo Olivieri, hanno lasciato macerie un po’ ovunque: se la destra regionale è divisa, le cose ...