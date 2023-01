Ha abusato di una bambina di 10 anni | maestra finisce a processo

Open

... 2012, 115') Il film: In un piccolo paese del nord Europa, l'esistenza di Lucas (Mads Mikkelsen), educatore d'asilo nido, viene sconvolta dadelle sue giovani alunne che lo accusa di aver...volta, vedendo la ragazzina prendere il sole in spiaggia, ha deciso di scattarlefoto. Poi ... Mentre ha negato di averdella bambina e di aver diffuso le sue foto. La storia di Sonia, abusata dal patrigno dall'età di 6 anni: «Diceva ... A Venezia un uomo condannato a 6 anni per aver abusato di una bambina di il anni ha concordato in appello una pena di 3 anni e 8 mesi e non andràne anche un giorno in carcere perché sconterà la pena ...A Venezia, come raccontato mercoledì dal Fatto, un uomo condannato a 6 anni per aver abusato di una bambina di 11 anni ha concordato in appello una pena di 3 anni e 8 mesi e non andrà neanche un giorn ...