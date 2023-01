Guida TV | programmi di stasera | venerdì 13 gennaio 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023)aitv della prima serata di oggi,13.01.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 The Voice Senior Talent Show RAI2 N.C.I.S./N.C.I.S. Hawai’i Serie TV RAI3 Lotta Continua Docufilm RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Fosca Innocenti 2 Fiction ITALIA1 Safe Film LA7 Speciale Eden – Un Pianeta da salvare Documentario REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docutalent CIELO Castelli di Carte Film TV8 Cucine da Incubo Docureality NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

ComingSoon.it

... si esibisce anche inoriginali, jazz e klezmer. Il pianista Marco Scolastra suona regolarmente per le migliori istituzioni musicali, sotto ladi importanti direttori e ...Laai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto ... IIN CHIARO The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1 Edizione over 60 del talent show The ... Guida TV di Stasera: Programmi, Serie TV e Fiction di Giovedì 12 ... Letizia Moratti ha presentato il suo programma per le elezioni regionali Lombardia 2023: ecco le principali proposte della candidata presidente sostenuta anche dal terzo polo.L'Agenzia spaziale italiana ASI potrà contare quest'anno su un budget da record per sostenere la nostra space economy e la nascita di nuove startup ...