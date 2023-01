(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’arte contemporanea e l’alto antiquariato in Fiera a Bergamo con «Bergamo Arte Fiera» e «Italian Fine Art». «Il berretto a son» al Donizetti, «Il malato immaginario» a Treviglio, Debora Villa in «Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere» a Dalmine e l’«Opera Guitta» a Ranica. Per i camminatori l’escursione alle Fonti del torrente Tremana, Il cammino del Vescovado, un itinerario a Ponte San Pietro e due passi nei dintorni di Celana. E poi tante mostre e un sacco di laboratori, letture e spettacoli per bambini

L'Eco di Bergamo

A ogni modo, dopo il sorteggio dei tabelloni effettuato ieri è possibile provare a tracciare le lineedel primo Slam stagionale. Il favorito Novak Djokovic, un anno dopo. Dodici mesi fa Nole ...Nel fondo, largoEsteri, dalla Cina alla Russia. "La regola di Mosca è la Wagner combatte, l'... DOMANI "Un petroliere alladella Cop28. Il vertice sul clima è già fallito" titola in apertura ... Guida agli eventi da non perdere questo weekend (13-15 gennaio) Se consideriamo la regular season come un lungo addestramento ai playoff trasmesso in diretta televisiva, vi confesso che coltivo molti dubbi sull’utilità di questo addestramento. Nonostante ...“Se bevi non guidi”. C’è però una condizione psicofisica che rende il guidatore designato ugualmente pericoloso quando è stanco ...