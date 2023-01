Guè presenta il nuovo album “Madreperla” | on air il singolo “Mollami Pt 2”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) MILANO – Ai microfoni di Rtl 102.5 Guè hato “”, il suouscito oggi, di cui è on air ilPt.2” e racconta in diretta in radiovisione le idee e le ispirazioni che sono dietro la sua intera realizzazione: «Per il mioho lavorato con un produttore leggenda della scena hip hop: Bassi Maestro. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla passione e sulla cultura del genere, creando delle sonorità che sicuramente guardano al futuro. Abbiamo usato tanti beat e campionamenti, è unretro-futuristico. Non è un disco anni ’90, ma è pieno di citazioni e riferimenti alla cultura musicale di quell’epoca, come ispirazione viene da lontano. Crediamo che questo lavoro sia importante ...