Gué ha scritto una lettera d’amore all’Hip Hop

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Per anni ci siamo raccontati che il rap era arrivato in classifica, nel mainstream italiano. Non si può negare che parte di questa affermazione sia vera, ma sicuramente quando i tempi saranno maturi per storicizzare il periodo che stiamo vivendo, in qualche modo è molto probabile che ci sia un prima e un dopo Madreperla. Non è un caso che, al settimo disco, Gué, ci consegni una sintesi del suo amore per il genere. Sette è il numero che meglio di altri rappresenta la completezza, che ha importanza fondativa per le principali culture, da quella cristiana-europea a quella arabo-musulmana e se ovviamente questa può esser letta come un’elucubrazione giornalistica, nella simbologia non esiste il caso.Unendo le forze con una delle figure di riferimento per il genere in Italia, Bassi Maestro, Gué consegna al suo pubblico, ma soprattutto al mercato mainstream italiano, un disco che è la ...