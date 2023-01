Guardate cosa accadrà al Torino Mourinho | una bomba sul calcio italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “La Coppa Italia? È il peggiore trofeo d'Europa, non protegge i più piccoli". A Josénon piace per niente il torneo parallelo alla Serie A, e ne farebbe volentieri a meno. “Se fossimo una piccola squadra e non la Roma, schiererei tutti i ragazzini per uscirne”. In testa ha ancora la FA Cup e la magia di un torneo che ha fascino e tradizione proprio perché "dà animo a quelli che hanno un sogno”. Esattamente il contrario di quel che accade in Italia con le "grandi", quelle che si piazzano nelle prime otto, che saltano tutta la prima fase ed entrano in gioco solo dagli ottavi di finale. Assurdo per: "Mi piacerebbe vincerla, l'ho vinta una volta contro la Roma proprio qui a Roma – ha ammesso in conferenza stampa — Mi piacerebbe vincerla a Roma con la Roma".: “Dov'è la bellezza della Coppa?” Ma c'è ...