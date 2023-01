Grimaldi | nuovo ordine | dalla Cina altre cinque navi car carrier Investimento da 630 mln di dollari

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il 2023 si apre con unper la flotta. Il Gruppo partenopeo ha commissionato a Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited (SWS) e China Shipbuilding Trading Company Limited (Cstc), due società parte di China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), la costruzione dinuovePCTC (Pure Car & Truck), con l’opzione per due ulteriori unità, che porterebbero l’complessivo a oltre 630 milioni di. Con una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 38 metri ed una capacità di carico di 9.000 CEU (Car Equivalent Unit), le nuove costruzioni sono state progettate per il trasporto di veicoli elettrici (automobili, SUV, furgoni, ecc.) oltre che per quelli alimentati da combustibili fossili, ...

Il Denaro

Il 2023 si apre con unordine per la flotta. Il Gruppo partenopeo ha commissionato a Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited (SWS) e China Shipbuilding Trading Company Limited (Cstc), due società ...... Claudia Profera (761), Luca Librizzi (755), Giuseppe Varisco (684), Maria Carla(628), ... IlConsiglio dell'Ordine degli avvocati sarà formalmente eletto nella seduta fissata per martedì ... Grimaldi, nuovo ordine: dalla Cina altre cinque navi car carrier ... Il 2023 si apre con un nuovo ordine per la flotta Grimaldi. Il Gruppo partenopeo ha commissionato a Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited (SWS) e China Shipbuilding Trading Company Limited ...Genova - Il gruppo Grimaldi apre il 2023 con un ordine per cinque nuove navi car carrier e un'opzione per ulteriori due per un investimento complessivo di oltre 630 milioni di dollari. "Saranno tra le ...